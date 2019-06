A jovem madeirense Júlia Cardoso lidera a frota feminina da selecção portuguesa no Campeonato da Europa de Vela da classe Optimist que está a realizar-se Morgat, França.

Ao segundo dia de evento o vento resolveu aparecer para os cerca de 300 velejadores, com a velejador do Clube Naval do Funchal a ter pela frente duas regatas, integrada na frota azul onde veio a conquistar um 29.º...