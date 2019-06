A velejadora madeirense Júlia Cardoso terminou no 29.º lugar a sua participação no Campeonato da Europa de vela da classe Optimist, que ontem se concluiu na localidade de Morgat, em França. A jovem atleta do Clube Naval do Funchal foi também a melhor portuguesa nesta competição.

Ontem, no última dia de prova, o vento permitiu a realização de três regatas. Júlia Cardoso até não começou...