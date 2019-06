A jovem madeirense Júlia Cardoso já se encontra na cidade francesa de Crozon-Morgat, em França onde irá representar Portugal nos Campeonatos da Europa de Vela, da classe Optimist.

Depois de um estágio final, realizado em Viana do Castelo a velejador do Clube Naval do Funchal chegou ontem ao local onde se irá disputar o europeu, que tem o seu início agendado para segunda-feira,...