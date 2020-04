A sessão de continuação de julgamento de um ex-bancário que se realiza na próxima terça-feira, às 14 horas, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), será provavelmente a primeira audiência a decorrer num tribunal português já com todas as medidas de prevenção da pandemia de Covid-19, designadamente com todos os intervenientes na sala a utilizar viseiras de protecção...