Julgamento de pornografia infantil à porta fechada

Teve início, ontem, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), o julgamento de um homem de 36 anos que é acusado da prática de um crime de abuso sexual de crianças e de 139.619 crimes de pornografia de menores. Dada a natureza dos crimes, o juiz Filipe Câmara determinou que as audiências vão decorrer à porta fechada. Apenas a leitura do acórdão será pública.

Conforme foi...