O julgamento do antigo secretário dos Recursos Naturais, Manuel António Correia, só será retomado a 15 de Setembro, no Juízo Central Criminal do Funchal, no que será uma paragem de sete meses devido à pandemia. O ex-governante é acusado do crime de prevaricação/abuso de poder na venda de licenças de pesca a armadores asiáticos em 2005 e 2006. No início do julgamento, em Fevereiro,...