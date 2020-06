A juíza Susana Mão de Ferro, que está a conduzir a instrução do caso do Monte e vai decidir quem deve ir a julgamento pela tragédia que provocou a morte de 13 pessoas e ferimentos em várias dezenas, pretende inspeccionar o local do acidente em Setembro. Esta fase processual sofreu um atraso devido às contingências provocadas pela pandemia, mas a magistrada já apontou datas para...