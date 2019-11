Viciado em pornografia infantil leva 8 anos de prisão

Oito anos de prisão foi o castigo que o Juízo Central Criminal do Funchal aplicou, ontem, a um engenheiro informático madeirense, de apelido Gouveia, que tinha na sua posse 139.619 fotografias e vídeos de actividades sexuais com crianças, algumas ainda bebés. Ficou ainda provado que o homem, que está preso na Cancela, partilhou, através do WhatsApp, imagens de pornografia infantil...