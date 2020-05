O Judo é um dos desportos individuais, disputados em instalações cobertas, que receberam ‘luz verde’ para retomar a actividade, no arquipélago da Madeira. As medidas de desconfinamento foram publicadas no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira, no passado sábado, com a resolução a entrar em vigor no imediato, mas o regresso à actividade, nesta modalidade, só acontecerá para...