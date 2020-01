A Associação de Judo da Madeira vai em breve lançar a Judokai, uma aplicação para Android e iOS com as principais técnicas do desporto, preenchendo o que acreditam ser uma lacuna no mercado e disponibilizando uma ferramenta de aprendizagem aprovada pela Federação. O objectivo é que cada judoca possa ter no seu telemóvel, em formato vídeo, execuções tecnicamente imaculadas, com grande...