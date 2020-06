Os 326 quilos de cocaína que foram apreendidos a bordo do veleiro ‘Goldmund’, apresado na manhã de ontem no Funchal no âmbito de uma operação de combate ao tráfico internacional de estupefacientes da Polícia Judiciária, renderiam cerca de 14,7 milhões de euros caso chegassem a entrar no mercado europeu.

A droga estava acondicionada em 15 sacos que seguiam camuflados a bordo da embarcação....