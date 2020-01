O Marítimo assegurou a contratação do médio colombiano Juan Mosquera, 23 anos (completa 24 a 19 de Fevereiro), que chega do Envigado, clube onde igualmente foram os verde-rubros contratar, a título de empréstimo, Diego Moreno, que fez a sua estreia com a camisola verde-rubra no último domingo, em Famalicão.

A noticia foi avançada no Twitter do jornalista colombiano Roberto Urrea,...