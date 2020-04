JPP vai propor regresso das sessões plenárias

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira reúne a Conferência dos Representantes dos Partidos, no próximo dia 14 e uma das questões que serão discutidas é a possibilidade de regresso aos trabalhos no plenário.

O Juntos Pelo Povo vai apresentar uma proposta concreta para a retoma da actividade parlamentar presencial - até ao momento os trabalhos das comissões têm sido em video-conferência -, embora de forma reduzida.

A bancada presidida por Élvio Sousa propõe que se adopte um modelo semelhante ao da Assembleia da República que tem realizado sessões plenárias com um número reduzido de deputados.

“A Assembleia Legislativa da Madeira, como principal órgão de governo próprio, não poderá ficar impávida e serena a ver esta situação acontecer, sobretudo num especial momento de urgência, em que há cidadãos em casa por diversas razões”, justifica o JPP.

O partido lembra que muitos profissionais estão a trabalhar, mesmo correndo riscos, para garantir o funcionamento de diversos sectores essenciais.

“Tal como muitos profissionais do sistema de saúde - assistentes operacionais, técnicos, enfermeiros, médicos -, membros e profissionais das forças de segurança e militares, ou todos os cidadãos que, de uma forma responsável e altruísta, estão a garantir o funcionamento dos supermercados, das padarias, de muitos outros serviços essenciais, também a ALRAM terá de garantir os serviços essenciais e as suas funções fundamentais neste momento de emergência”, justificam o JPP.

Élvio Sousa sublinha que, qualquer que seja a forma a adoptar para o regresso aos trabalhos, terá de salvaguardando sempre os princípios elementares de saúde pública, da segurança e da prevenção da propagação da covid-19.

Uma reunião por semana

Redução do número de reuniões plenárias para uma por semana, redução de número de deputados presentes para um terço do total e com a discussão de iniciativas de urgência, relacionadas com a problemática do covid-19, é o modelo proposto.

O JPP não concorda que seja a Comissão Permanente - órgão onde cada partido tem um deputado que representa a totalidade dos votos do partido - a ficar “com o ónus desta situação excepcional”.

Para o líder parlamentar, o modelo a adoptar será o de “serviço médios”, com adaptações e ajustamentos ao modelo habitual.

“Esperemos que esta proposta seja consensual, sobretudo perante o modelo de trabalho definido em Conferência de Líderes na Assembleia da República, e à luz da opinião da maior parte dos cidadãos em relação à classe política em geral. Teremos de dar o exemplo, confinar presenças e funcionamento, de forma eficaz e cuidada”, afirma.

Regimento permite

Tal como na Assembleia da República, perante o impedimento de funcionamento integral, determina o Regimento da ALM que deverá ser a Comissão Permanente a assumir algumas funções, particularmente na apreciação e acompanhamento da actividade do Governo Regional e da administração pública regional autónoma.

“No entanto, o regimento é claro na possibilidade de convocação do plenário da Assembleia Legislativa, de forma extraordinária, por iniciativa do presidente ou da Comissão Permanente, do Governo Regional e ainda por iniciativa de um terço dos deputados”, conclui o JPP.