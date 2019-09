O JPP renova a aposta na transparência bem como com a população nas principais prioridades do programa de governo.

Uma das principais lutas do JPP ao longo da legislatura foi a Saúde. Renovam essa prioridade com a premente necessidade de combater as listas de espera, criar uma estratégia que, de uma vez por todas, aposte nos cuidados primários, reforçando os paliativos. Defendem...