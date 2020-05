O JPP pretende a realização, com urgência, de um debate com o Governo Regional sobre o transporte publico de passageiros em veículo táxi e TVDE (conhecidos como Uber). O pedido, nesse sentido, deu entrada ontem no parlamento madeirense. “O Grupo Parlamentar do JPP, nos termos regimentais, vem requerer, um debate de urgência, com a presença dos membros do Governo Regional da Madeira,...