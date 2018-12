JPP quer 600 euros a mais para cada um dos 40 mil pensionistas

“É imperativo que a população idosa passe a ser uma prioridade para o Governo Regional PSD”. É neste tom que o secretário-geral do Juntos Pelo Povo começa por traçar as críticas ao executivo social-democrata de Miguel Albuquerque em matéria de apoio social. Élvio Sousa promete apresentar na próxima semana, no âmbito do Orçamento/PIDDAR para 2019, um “Complemento de Pensão mensal...