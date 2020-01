JPP junta-se ao PS no combate à corrupção

O grupo parlamentar do Partido Socialista juntamente com o do Juntos Pelo Povo, apresentou, ontem, na Assembleia Legislativa da Madeira, um requerimento para a constituição da Comissão Eventual para a Transparência e Combate à Corrupção. À iniciativa, já tinha sido anunciada ao DIÁRIO pelo líder parlamentar do PS, juntou-se o JPP.

A proposta foi entregue com carácter potestativo....