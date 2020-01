O Juntos pelo Povo (JPP) realizou, ontem, uma conferência de imprensa, junto ao anterior posto dos correios do Caniçal, onde lamentou as políticas que têm sido seguidas no que concerne aos postos dos CTT a nível nacional.

No que toca àquela freguesia em particular, o deputado Rafael Nunes manifestou a sua preocupação pela “falta de soluções para o fecho do balcão dos CTT na freguesia...