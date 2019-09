Cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo. JP Simões fecha em grande a III temporada do MUDASHOTsummer. O artista prepara-se para subir ao palco do Mudas-Museu de Arte Contemporânea da Madeira a 28 de Setembro, sábado, a partir das 21 horas, num evento que é de entrada livre, mas com reserva obrigatória.

Obrigatória é também a presença para assistir ao concerto deste artista...