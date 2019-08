Três jovens madeirenses integram a selecção portuguesa de basquetebol que faz a sua estreia hoje no Campeonato da Europa de sub-16, na Divisão B (II Divisão) que terá lugar na capital da Bulgária, Sofia.

Inês Baptista, do CDE Francisco Franco, Maria Gonçalves, do CAB Madeira e ainda Inês Vieira da Quinta dos Lombos são as três atletas insulares que fazem parte de um plantel de 12...