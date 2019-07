Foi com um balanço “extremamente positivo” que a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, comentou, ontem, no Porto Santo, o encerramento da campanha “Madeira Somos Nós”, que envolveu alunos, professores e outros intervenientes das escolas das duas ilhas da Região Autónoma numa iniciativa a favor da preservação da consciência turística que nos distingue no mercado.

Sublinhando...