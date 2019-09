Concluiu-se ontem, no Pavilhão Gimnodesportivo Bartolomeu Perestrelo a 23.ª edição do Open Internacional da Madeira em ténis de mesa, com a realização das grandes decisões em termos de competição das provas de singulares, com encontros muito disputados e onde a incerteza foi uma constante.

Nos masculinos a vitória sorriu a Zhao Tianming (CD São Roque), que revalidou o título alcançado...