Uma jovem grávida, na faixa etária dos 20 anos, residente no Funchal, foi o único caso novo de infecção com Covid-19 anunciado ontem no balanço diário do IASAÚDE, o que faz elevar o número total de casos na Madeira para 45. Foi também o dia em que foi revelado o primeiro caso de recuperação na Região (ver destaque) e em que um doente internado necessitou de ventilador.

