A Polícia de Segurança Pública deteve, no passado sábado, um jovem de 20 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes. De acordo com uma nota enviada à comunicação social, a polícia explica que esta detenção ocorreu no âmbito de uma busca domiciliária em São Gonçalo, no Funchal.

No seguimento das acções de busca no interior da habitação, os agentes conseguiram apreender 130 doses...