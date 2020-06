Jovem desaparecido

Um rapaz de 29 anos, residente no Caniçal, encontra-se desaparecido desde a última sexta-feira.

Mário Jorge, mais conhecido por ‘Pombo’ foi visto pela última vez nas redondezas da Zona Franca da Madeira, no Caniçal, à volta das 20h30 dessa sexta-feira e vestia uma camisa vermelha e uns calções azuis

De acordo com um familiar, a PSP recebeu o alerta de desaparecimento passadas as 24 horas obrigatórias, já na noite de sábado. A equipa de resgate, adiantou a mesma fonte, iniciou as buscas esta segunda-feira.

A família apela a quem tenha alguma informação sobre paradeiro do jovem para contactar a PSP ou os números 962 823 107; 934 499 867 e 926 612 679.