Jovem de 25 anos chefiou maior rede de haxixe

Os 24 presumíveis elementos de uma das redes de tráfico de estupefacientes mais activas na Madeira até ao ano passado vão a julgamento a 18 de Setembro, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000). O grupo era alegadamente liderado por um jovem de 25 anos, natural do Estreito de Câmara de Lobos, que se gabava de ser o maior abastecedor de haxixe da ilha e de ganhar o triplo...