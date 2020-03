Jovem apanhado a conduzir sem carta

Um jovem de 19 anos foi recentemente detido pela Polícia de Segurança Pública, quando se encontrava ao volante de um automóvel sem carta de condução.

Segundo o DIÁRIO apurou, o rapaz circulava no concelho do Funchal, durante a manhã, quando foi apanhado no âmbito de uma acção policial de fiscalização de trânsito.

Quando lhe foram solicitados os documentos da viatura e a carta de condução, os agentes policiais verificaram que o jovem não tinha habilitação legal para o efeito. O indivíduo foi detido no local de imediato e conduzido à Esquadra da PSP do Funchal num carro patrulha para depois ser presente a Tribunal.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa do último sábado, na semana passada a PSP deteve seis condutores por falta de habilitação. Cinco foram detidos no Funchal, e um em Santa Cruz. A.F.