Já foram publicadas em jornal oficial da Região as nomeações para os gabinetes de José Manuel Rodrigues, Presidente, e José Prada, Rubina Leal e Victor Freitas, estes, todos vice-presidentes do parlamento madeirense. Ao todo, foram 15, mas ainda deverá haver mais alguma.

José Manuel Rodrigues (CDS) fez as seguintes nomeações: João Manuel Casanova de Almeida - Chefe do Gabinete do...