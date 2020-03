Já foi publicada em no Jornal Oficial da Região - JORAM - o despacho de nomeação do novo director clínico do SESARAM. O documento assinado por Pedro Ramos tem data de 11 de Março e produção de efeitos no dia seguinte, 12 de Março, quinta-feira da semana passada.

A nomeação é, como era expectável, através de uma comissão de serviço de três anos.

À semelhança dos directores clínicos,...