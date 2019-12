José Gomes melhor que Petit

José Gomes já fez melhor no Marítimo que Petit em circunstâncias semelhantes há um ano. Ou seja, conquistou mais três pontos. Recorde-se que Petit rendeu no comando técnico do Marítimo, o ‘holandês’ Cláudio Braga, em Dezembro de 2018, técnico que havia deixado a formação verde-rubra com 10 pontos. Até à 14ª jornada, que coincidiu igualmente com o final do ano de 2018, Petit, em...