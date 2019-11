Experiência de duas décadas

Contestado por uns e aprovado por outros, a aposta do Marítimo no sucessor de Nuno Manta Santos recaiu em José Gomes. Mas, afinal, quem é José Gomes? Treinador licenciado da UEFA PRO e Mestre em Educação Física, José Manuel Martins Teixeira Gomes, conhecido como José Gomes no mundo do futebol, nasceu em Matosinhos em 28 de agosto de 1970. Estreou-se profissionalmente em 1996, levando...