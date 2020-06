José Gomes com o ‘onze’ do Marítimo já idealizado

José Gomes tem praticamente idealizado o ‘onze’ que vai defrontar o Vitória de Setúbal, na retoma da I Liga, nesta quinta-feira nos Barreiros. Recorde-se que o último jogo do Marítimo, antes da paragem da Liga por causa do Covid-19, foi a 8 de Março, na derrota em Moreira de Cónegos por 0-2.

Neste ultimo embate dos verde-rubros na Liga, para além da derrota, ficou uma exibição cinzenta. José Gomes, na semana seguinte ao jogo com o Moreirense, preparava já uma pequena revolução na equipa que então iria defrontar o Vitória de Setúbal em casa, jogo que, entretanto foi cancelado quase em cima da hora. Mas o treinador maritimista, mesmo passados quase três meses sobre o cancelamento desse jogo, parece não ter mudado de ideias e prepara uma equipa para o jogo que então ficou adiado, com algumas mudanças.

Recorde-se que, em Moreira de Cónegos, a equipa que jogou foi esta: Amir, Bebeto, Zainadine, René Santos, Fábio China, Pelágio, Moreno, Bruno Xadas, Nanu, Joel Tagueu e Daizen Maeda.

Deste ‘onze’ devem sair o guarda-redes Amir, o lateral esquerdo Fábio China (Ruben Ferreira cumpria então um jogo de castigo), Pelágio, Nanu e Joel Tagueu.

Refira-se que Edgar Costa já não jogou em Moreira de Cónegos porque cumpria castigo, castigo este que se estende para o embate com os sadinos, em que o ‘capitão’ maritimista vai cumprir o segundo dos dois jogos com que foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF, depois da expulsão frente ao Braga.

Deste modo, Frank Bambock, Jorge Correa, Charles e Rodrigo Pinho, todos suplentes frente ao Moreirense, devem ser titulares contra o Vitória, e Ruben Ferreira reocupará o seu lugar no lado esquerdo da defesa maritimista depois de cumprido o castigo.

Novos testes à covid-19 esta manhã e na quarta-feira

O plantel do Marítimo volta, esta segunda-feira, ao trabalho, depois da folga gozada no domingo. José Gomes tem uma sessão de treino agendada para o Estádio de Machico, que será desenvolvida à porta fechada.

Antes do treino, o plantel do Marítimo e todo o staff serão submetidos a novos testes de despiste à covid-19, obrigatórios 72 horas antes do jogo, de acordo com o estabelecido pela DGA no Plano de Retoma. Será a terceira vez que os verde-rubros fazem os testes à covid-19 desde que voltaram aos trabalhos no dia 4 de Maio. Na quarta-feira, ou seja 24 horas antes do embate com o Vitória de Setúbal, serão os jogadores verde-rubros outra vez submetidos a novos testes, estes sempre obrigatórios 24 horas antes de cada jogo.

Neste contexto, o treino em Machico está agendado para as 11 horas desta manhã. O treinador verde-rubro tem ainda agendadas mais duas sessões antes do jogo com o Vitória de Setúbal, na terça e na quarta-feiras, para o complexo desportivo do clube, em Santo António. Por decidir está se vai o clube agendar uma conferência de imprensa de antevisão ao jogo, tendo em atenção as restrições impostas na retoma do futebol em Portugal.