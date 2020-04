José Gomes permanece em Matosinhos enquanto os campeonatos profissionais continuam paralisados por causa do Covid-19. Entretanto, o treinador do Marítimo concedeu uma entrevista, enquanto convidado, ao podcast ‘Vamos Falar de Futebol’, em que falou da sua carreira, deste momento de afastamento social e ainda do projecto que veio encontrar no Marítimo, que lhe mereceu os maiores...