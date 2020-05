O piloto madeirense José Camacho adquiriu recentemente um Peugeot 208 T16 R5, ao mesmo tempo que acertou a venda do Fiat Punto Abarth S2000. A principal curiosidade neste duplo negócio feito em Itália é que este Peugeot é um carro que fez história recente na Madeira, já que foi com ele que a dupla composta por Alexandre Camacho e Pedro Calado venceu a edição de 2017 do Rali Vinho...