O andebol feminino madeirense esteve em particular destaque, num fim-de-semana totalmente positivo para as duas formações que militam na I Divisão nacional e, ainda, para a selecção regional de iniciadas femininas, no Torneio Nacional de Selecções que se realizou em Alcobaça.

Na I Divisão, destaque ontem para a vitória do Madeira Andebol SAD sobre o Maia por 35-20, com 18-10 ao intervalo...