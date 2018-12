Jornada de empates para as equipas madeirenses

As quatro equipas madeirenses nos nacionais de futebol sénior empataram na jornada do último fim-de-semana. Assim foi na I Liga e Campeonato de Portugal, desfechos que, no entanto, proporcionam diferentes leituras.

Na I Liga o Nacional não foi além do nulo na recepção ao Boavista, num jogo em que fez mais de 20 remates, ainda assim insuficientes para bater o guarda-redes adversário....