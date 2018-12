Jornada com sabores diferentes para as equipas madeirenses

O Nacional foi o único a saborear a vitória no passado fim-de-semana, já que para as restantes equipas madeirenses nos campeonatos nacionais de futebol sénior o desfecho já não foi positivo. Camacho foi eleito o melhor em campo no triunfo (3-2) na Vila das Aves e Bryan Róchez confirmou o bom momento ao apontar o quinto golo da conta pessoal na I Liga. O hondurenho lidera essa lista...