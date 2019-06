Jorge Martins inaugura primeira exposição na Madeira

O presidente do Governo Regional esteve presente, ontem à tarde, no Museu de Arte Contemporânea, na Calheta, para a abertura oficial da exposição ‘Horizontes’, do artista Jorge Martins, que integra as comemorações dos 600 anos.

Miguel Albuquerque destacou o trabalho artístico “magnífico” que muito dignifica as celebrações dos 600 anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, e...