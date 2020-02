Não passou despercebido o gesto irreflectido de Jorge Correa, aquando da sua substituição no decorrer da segunda parte do jogo da última jornada, em Tondela. O avançado argentino pontapeou uma garrafa de água supostamente em sinal de desacordo com a opção do treinador, que entendeu colocar em campo, no seu lugar, aos 65 minutos, o japonês Daizen Maeda.

José Gomes, ainda na conferência...