Os jogadores do Nacional já não terão de se preocupar com o apoio dos adeptos do Varzim, no jogo deste sábado, na Póvoa. Conforme decisão da Liga, os jogos deste fim-de-semana serão à porta fechada, como medida de prevenção, devido ao coronavírus.

“Nada de alarmante, já vimos em outros campeonatos jogos à porta fechada, mas nós estamos tranquilos, temos é de trabalhar dia-a-dia,...