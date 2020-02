O Marítimo alcançou, neste último sábado, o jogo 1.300 na I Liga portuguesa de futebol. Uma efeméride ‘comemorada’ com uma derrota diante do Belenenses, mas que não ofusca o longo percurso maritimista no mais alto patamar do futebol nacional.

Tudo começou no dia 4 de Outubro de 1977, quando o Marítimo realizou o primeiro jogo na então I divisão nacional. Um jogo efectuado no Estádio...