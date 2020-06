René Santos chegou para o Marítimo no mercado de Janeiro de 2019, oriundo do Paraná do Brasil. Depois de um período de adaptação, que o levou mesmo a alinhar, em dois jogos, pela equipa B, ganhou um lugar no meio campo maritimista, mas tem sido a central, fundamentalmente depois da chegada de José Gomes, que o futebolista brasileiro, 28 anos, tem se imposto, numa dupla bem sucedida...