João Vigário, lateral esquerdo que representava o Tondela, deverá confirmar-se nas próximas horas como o segundo reforço do Nacional neste mercado de Inverno.

Ontem as negociações ainda não estavam fechadas , no entanto tudo se encaminhava para que o atleta rumasse à Madeira, para discutir a vaga na lateral esquerdo com o moçambicano Witi e o uruguaio Sosa.

O futebolista, de 24 anos...