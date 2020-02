João Vigário já integrou o treino do Nacional, às ordens de Luís Freire. Após os exames médicos efectuados na quinta-feira, o jogador proveniente do Tondela teve o primeiro contacto com os colegas de equipa dentro do relvado, na sessão que serviu para preparar o jogo agendado para este domingo de manhã, frente ao Leixões.

No treino que decorreu ontem de manhã, no Estádio da Madeira,...