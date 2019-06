Foi no Complexo Desportivo de Gaula que deu-se a apresentação da terceira edição do Torneio Juventude de Gaula, que decorrerá nos próximos dias 22 e 23 de Junho e que contará com João Vieira como padrinho do evento. O jovem médio madeirense joga actualmente na equipa italiana da Sampdória e sucede a André Cardoso (Sporting) e Miguel Nóbrega (Benfica) como padrinho do torneio, mantendo...