João Silva na liderança do Rali da Ribeira Brava

A dupla João Silva/Victor Calado fez o melhor tempo na super especial de abertura do Rali da Ribeira Brava, disputada ontem à noite nas ruas daquela vila.

O piloto do Citroën DS3 R5 cumpriu os 3,3 km do percurso no tempo de 2 minutos, 37 segundos e 3 décimos, impondo-se pela pequena margem de seis décimos a Miguel Nunes, navegado por João Paulo, em Hyundai i20 R5, seu principal...