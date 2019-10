João Quintino vai pela terceira vez este ano à África do Sul, consolidar uma ligação que tem já história e que se reforça com a comunidade a cada regresso do cantor madeirense. Desta vez vai actuar em Cape Town e em Nelspruit, havendo ainda a possibilidade de um concerto em Joanesburgo. O primeiro espectáculo é amanhã.

Cape Town é a primeira paragem, vai animar a Festa do Mar. Depois,...