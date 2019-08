É já amanhã, pelas 21 horas, que se realiza, no Complexo Balnear das Salinas, em Câmara de Lobos, um evento de moda com o selo de qualidade do estilista madeirense João Pedro.

Trata-se de uma ‘White Party’, onde o jovem criador irá voltar a dar a conhecer a sua mais recente colecção, intitulada ‘Equality’, que tem como principal objectivo lutar contra o preconceito.

“Este será...