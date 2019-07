João Pedro Mendonça e Manuela Hodge foram os vencedores do Palheiro Open 2019, um dos mais importantes torneios do Palheiro Golf e que decorreu no passado domingo.

Na categoria Homens, João Pedro Mendonça sagrou-se vencedor com 40 pontos, seguindo-se Nidip Handa também com 40 pontos e em 3.º lugar ficou Carlos Sidónio, alcançando 39.

Já na categoria feminina, a vitória sorriu a Manuela...