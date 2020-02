Os desfiles individuais do Funchal Noivos & Festas contam com mais um nome da moda madeirense. João Pedro, natural de Câmara de Lobos, faz aqui uma aposta no segmento das festas, abraçando este evento com uma colecção de propostas para festa.

O desfile está marcado para sábado, 8 de Fevereiro, às 17h40, no Pestana Fórum Casino, espaço que volta a acolher esta iniciativa da autoria...